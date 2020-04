Begehrter BVB-Youngster : Zorc zu Spekulationen um Sancho: „Total entspannt“

Dortmund Michael Zorc hat sich zu den Wechsel-Spekulationen um den Dortmunder Jungstar Jadon Sancho geäußert.

„Es gibt keinen neuen Stand. Es ist für alle Vereine momentan so, dass auf Sicht gefahren wird – auch in England“, kommentierte der BVB-Sportdirektor bei Sport1 die anhaltenden Schlagzeilen über einen angeblichen Wechsel des englischen Fußball-Nationalspielers zum Saisonende in die Premier League.