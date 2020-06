Weiter in Dortmund : Zorc bestätigt: Favre auch in neuer Saison BVB-Coach

Dortmund Es hatte über die Saison hinweg immer wieder Diskussionen gegeben. Doch Lucien Favre bleibt auch in der kommenden Saison Trainer von Borussia Dortmund. Das gab BVB-Sportchef Michael Zorc am Donnerstag bekannt.

Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc zwei Tage vor dem letzten Saisonspiel. „Wir gehen jetzt in dieser Konstellation in die neue Saison. Wir wollen da auch noch mal angreifen“, sagte Zorc.

Favre ist mit einem Schnitt von 2,16 Punkten pro Spiel der in dieser Kategorie beste Trainer der BVB-Historie. „Sogar noch vor einem gewissen Jürgen Klopp“, wie Spieler Axel Witsel bei „Sport1“ betonte: „Auch einen Torrekord, wie wir in dieser Saison, stellt man bei einem Club wie Borussia Dortmund nicht en passant auf. So furchtbar viel verkehrt kann er also nicht gemacht haben.“