BVB-Sportdirektor : Zorc begrüßt Pläne zur Verlängerung der Transferfrist

Dortmund Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat Pläne begrüßt, die Fußball-Transferperiode aufgrund der anhaltenden Corona-Krise zu verlängern.

„Das ist sinnvoll, weil wir es mit einer völlig neuen Situation zu tun haben. Darauf müssen sich die Vereine erst einmal einstellen und schauen, was möglich ist. Deshalb wird es wahrscheinlich bis zum 5. Oktober gehen. Das halte ich für eine gute Entscheidung“, sagte der ehemalige Profi. In den vergangenen Jahren war diese Frist in den meisten Ligen bereits Ende August abgelaufen.