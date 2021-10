7. Spieltag : Zitterpartie mit Happy End: BVB schlägt Augsburg 2:1

Dortmunds Rapahel Guerreiro (M) jubelt, nachdem er per Strafstoß die 1:0-Führung für seine Mannschaft besorgt hat. Foto: Bernd Thissen/dpa

Dortmund Borussia Dortmund hat auch ohne Erling Haaland wieder Kontakt zur Tabellenspitze hergestellt, dabei aber lange gezittert.

Mit Hilfe der lautstarke Unterstützung von 41.000 Fans, die aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung im heimischen Stadion wieder zugelassen waren, gelang ein hart erkämpfter 2:1 (1:1)-Erfolg über den FC Augsburg. Wie schon beim 0:1 vor einer Woche in Mönchengladbach bereitete das Fehlen des norwegischen Torjägers jedoch erneut Probleme. Doch dank der Treffer von Raphaël Guerreiro (10./Foulelfmeter) und Julian Brandt (51.) kletterte der BVB zumindest kurzfristig auf Rang zwei.

Trotz der erst wenige Tage zuvor in Kraft getretenen neuen Corona-Schutzverordnung war es der Borussia gelungen, noch zusätzliche 16.000 Karte abzusetzen. Der höhere Geräuschpegel im größten Bundesliga-Stadion schien die Borussia, bei der Marius Wolf überraschend für Haaland in der Startelf stand, zunächst zu inspirieren. Bereits nach zehn Minuten gelang die Führung - allerdings mit Hilfe eines Elfmeterpfiffes. Nach einem Foul von Jeffrey Gouweleeuw an BVB-Neuzugang Donyell Malen verwandelte Guerreiro den fälligen Strafstoß sicher.