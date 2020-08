Präsident FC Union Berlin : Zingler: Union-Konzept wirksamer als andere Test-Maßnahmen

Berlin Union-Chef Dirk Zingler hält das neu vorgestellte Hygienekonzept des Berliner Bundesligisten für ein Fußball-Erlebnis im Stadion für wirkungsvoller als andere Anti-Corona-Maßnahmen.

„Wir schicken 20.000 nicht infektiöse Menschen zum Stadion“, sagte der Präsident des 1. FC Union. Das würde auch die An- und Abreise betreffen und den Einlass. „Das sicherste Konzept sind die Tests. Wir sind überzeugt, dass der Wirkungsgrad unserer Hygienemaßnahmen höher ist als der Wirkungsgrad von Abstand und Maske.“ Union will die Ticket-Vergabe mit einem präventiven Corona-Test aller Zuschauer am Tag vor dem Spiel verknüpfen.