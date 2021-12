1. FC Union Berlin : Zingler: 100 Millionen Euro in Club bis 2025 investieren

Berlin Der 1. FC Union Berlin befindet sich nach Einschätzung von Präsident Dirk Zingler „in der sportlich erfolgreichsten und wirtschaftlich wertvollsten Phase der Vereinsgeschichte.“

Der 57-Jährige kündigte bei der digitalen Mitgliederversammlung zudem an: „Wir planen, bis 2025 über 100 Millionen Euro in unseren Club zu investieren.“

Dazu gehört auch, das Stadion An der Alten Försterei so umzurüsten, dass die Eisernen auch international in ihrer Kultstätte ihre Spiele bestreiten können. In der aktuellen Saison empfängt Union die Gäste in der neuen Conference League im Olympiastadion von Hauptstadtrivale Hertha BSC.