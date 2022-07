Transfermarkt : Zeitung: Wechsel von Vagnoman nach Stuttgart steht bevor

Hamburg Der Wechsel von U21-Nationalspieler Josha Vagnoman vom Hamburger SV zum VfB Stuttgart in die Fußball-Bundesliga kommt offenbar doch noch zustande.

Nach Informationen der „Hamburger Morgenpost“ haben sich beide Seiten nach wochenlangen zähen Verhandlungen nun doch geeinigt. Es seien nur noch Formalitäten zu erledigen, berichtete die Zeitung. Vagnoman, der am Donnerstag nicht mit dem HSV-Team trainierte, sondern im Kraftraum arbeitete, um keine Verletzung und damit den Transfer zu riskieren, soll demnach am Samstag mit den Stuttgartern in deren Trainingslager ins Allgäu mitreisen. Mit den Schwaben ist er sich schon lange handelseinig.