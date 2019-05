Aufsteiger : Zehn Gründe, die Union Berlin besonders machen

Neu in der Bundesliga: Der 1. FC Union Berlin. Foto: Jörg Carstensen.

Berlin Nach der erfolgreichen Relegation gegen den VfB Stuttgart erhält die Fußball-Bundesliga Zuwachs durch einen nicht ganz alltäglichen Verein: den 1. FC Union Berlin.

GEGENENTWURF: Die Köpenicker sehen sich selbst als Gegenentwurf zum Establishment und dem Kommerz im Fußball. Nicht umsonst heißt es in der Vereins-Hymne: „Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union!“ Als einziger der 38 Profivereine stimmten die Berliner 2012 gegen das Sicherheitskonzept des DFB, um sich „nicht dem politischen Druck zu beugen.“ Das sorgte für Aufsehen, aber auch für Ablehnung.

STADIONBAU: 2300 der treuesten Fans halfen in der Saison 2008/09 mit den eigenen Händen beim Stadionausbau, weil das Geld knapp war. Im 99 Jahre alten Stadion An der Alten Försterei gibt es derzeit bei 22 012 Plätzen nur 3617 Sitzplätze. „Unioner stehen“ - ist die Devise. Geplant ist - auch zur Erfüllung der DFL-Auflage von 8000 Sitzplätzen - ein Ausbau auf 37.000 Plätze.

WEIHNACHTSSINGEN: Bei Union wird nicht nur Fußball gespielt, sondern auch gesungen. Seit 2003 füllen jährlich Fans das Stadion, um jeweils am 23. Dezember ab 19.00 Uhr gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. In den zurückliegenden Jahren war die Kultveranstaltung mit 28 500 Tickets in wenigen Stunden ausverkauft.