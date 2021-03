Trainersuche : Xabi Alonso soll Rose-Nachfolger bei Gladbach werden

Mönchengladbach Der frühere Welt- und Europameister Xabi Alonso (39) soll einem Bericht der „Bild“ und „Sport Bild“ zufolge neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach werden.

Der Spanier, der in der Fußball-Bundesliga drei Jahre für Rekordmeister Bayern München gespielt hatte, werde demnach den im Sommer zu Borussia Dortmund wechselnden Marco Rose beerben.

„Wir kommentieren diese Geschichte nicht und werden uns melden, wenn es was zu vermelden gibt“, sagte Vereinssprecher Markus Aretz der Deutschen-Presse-Agentur. Die Borussia hatte am Samstagabend ihren Negativlauf in der Bundesliga seit der Verkündung des Rose-Abschieds mit einem 3:0 beim FC Schalke 04 beendet.