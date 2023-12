Bundesliga Wortkarger Hoeneß: „Konnten unseren Teil nicht beitragen“

Sebastian Hoeneß reagierte wortkarg. Das 0:3 seines VfB Stuttgart beim FC Bayern München wurmte den Trainer, der einst die zweite Mannschaft der Bayern in der 3. Liga zur Meisterschaft geführt hatte. „Ich kann es kurz machen. Wir konnten unseren Teil nicht beitragen, dass es ein Spitzenspiel wird“, sagte der 41-Jährige. In der Allianz Arena war nur ein Team spitze - das der Münchner. Und darum sprach der Neffe von Bayerns Ehrenpräsident am Sonntagabend davon, dass man „völlig verdient als Verlierer“ heimfahre.