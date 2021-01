Sieg in Leverkusen : Wolfsburgs Nationalspieler Baku wird zu „Air Ridle“

Leverkusen Für zehn Millionen Euro wechselt Ridle Baku von Mainz nach Wolfsburg. Er erobert direkt einen Stammplatz, wird Nationalspieler und nun gelingt ihm sogar ein Kopfballtor. Trotz nur 1,76 Metern Körpergröße. Aber passend angesichts seines Namensgebers.

Eigentlich ist Ridle Baku aber gar kein Stürmer, sondern Rechtsverteidiger. In Wolfsburg spielt er auch manchmal im rechten Mittelfeld. Im 16. Bundesliga-Spiel für den VfL erzielte schon sein drittes Tor. So viele waren es in Mainz in 50 Partien.

In Wolfsburg setzte er sich umgehend durch. Zwei Spiele nach dem Saisonstart gekommen, wurde er am 3. Spieltag noch eingewechselt und stand fortan in jedem Spiel in der Startelf. „Ich fühle mich sehr gut beim VfL und konnte auch in den ersten Spielen direkt zeigen, was ich kann“, sagte Baku nach seinem Treffer (35. Minute) in Leverkusen. Sein Ziel, in Wolfsburg nach 13 Jahren als Eigengewächs bei Mainz 05 „die besten Voraussetzungen für den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu finden“, ist aufgegangen. Auch für den VfL, der als Vierter nach dem ersten Rückrunden-Spieltag einen Champions-League-Platz belegt.