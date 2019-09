Permanente Schmerzen : Wolfsburgs Camacho bangt um Profikarriere

Ignacio Camacho vom VfL Wolfsburg bangt nach zwei Operationen am Sprunggelenk um die Fortsetzung seiner Karriere. Foto: Peter Steffen.

Wolfsburg Bundesliga-Profi Ignacio Camacho vom VfL Wolfsburg bangt nach zwei Operationen am Sprunggelenk um die Fortsetzung seiner Fußball-Karriere. „Er hat permanent Schmerzen“, sagte VfL-Trainer Oliver Glasner.

In den ersten Tagen der Vorbereitung auf die laufende Saison startete der langjährige Spieler von Atlético Madrid einen Comebackversuch, den er aber nach wenigen Tagen wieder abbrechen musste. Mittlerweile absolviert Camacho eine Reha in Spanien und trägt orthopädische Schuhe. „Das ist ein Versuch, die Belastung im Fuß zu verlagern und die Schmerzen in den Griff zu bekommen“, erklärte Glasner.