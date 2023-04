Bundesliga Wolfsburgs Arnold bewältigte Pechtag mit Gin und Cornflakes

„Der Tag an sich war ja schon verrückt - und so verrückt, wie der Tag war, so verrückt habe ich ihn auch ausklingen lassen“, fügte Arnold hinzu. Der Nachmittag habe ihn noch lange beschäftigt, abends im Bett habe er „gefühlt 800 Mal überlegt“, wie er das doppelte Missgeschick hätte verhindern können. Arnold kündigte an, erst mal keine Elfmeter mehr zu schießen. Es war der zweite nicht verwandelte Strafstoß für Arnold in Folge.