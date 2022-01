18. Spieltag : Wolfsburger Talfahrt hält an - Kohfeldt: Gegen Hertha dabei

Bochum Der VfL Wolfsburger hat das neue Jahr mit der der nächsten Bundesliga-Pleite begonnen. Für Florian Kohfeldt könnte es jetzt eng werden - doch das glaubt der Trainer nicht.

„Das war ein Spiel, wo wir nicht das gebracht haben, was wir erwartet, was wir erhofft haben“, sagte Kohfeldt nach der sechsten Bundesliga-Pleite in Folge. Doch der Trainer will nicht viel ändern: „Wir werden unseren Plan, den wir über den Winter entwickelt haben weitergehen.“