27. Spieltag Wolfsburger Negativserie reißt bei Hasenhüttl-Einstand

Anders der VfL: Cédric Zesiger setzte den Ball nach einem Eckball per Kopf an die Latte (7.). Bei Yannick Gerhardts Kopfball war Bremens Keeper Michael Zetterer auf dem Posten (15.). Nach 25 Minuten erhöhte das Bremer Team von Trainer Ole Werner den Druck. Der Schuss von Startelf-Debütant Skelly Alvero wurde gefährlich abgefälscht (28.), Nick Woltemade scheiterte am starken Pavao Pervan (30.), Marvin Ducksch wurde noch abgeblockt (39.).