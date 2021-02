Weiter beim VfL : Wolfsburg verlängert mit Leistungsträger Arnold

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit seinem langjährigen Leistungsträger Maximilian Arnold vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt des 26-Jährigen bei den Niedersachsen gilt bis 2026, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Arnold spielt seit 2009 für den VfL, war zunächst noch in der Jugend aktiv und machte bislang 238 Bundesligaspiele für den Club, in denen er 29 Tore erzielte. In der laufenden Saison spielt der Mittelfeldspieler konstant auf hohem Niveau und ist unter Trainer Oliver Glasner unumstrittener Stammspieler im Zentrum. Vor der Verlängerung lief sein Vertrag noch bis 2022.