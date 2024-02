20. Spieltag Wolfsburg und Hoffenheim weiter mit Sieglos-Serie

Auf der Gegenseite versprach sich Matarazzo vom Ex-Wolfsburger Weghorst den richtigen Biss im Angriff und stellte zudem Rückkehrer Ozan Kabak in die Startelf. Hoffenheim wirkte in der ersten Hälfte stabiler als der VfL. Auch wenn Wolfsburg immer wieder für Gefahr sorgte. Wind (20.) scheiterte am Pfosten und am gut aufgelegten Hoffenheimer Keeper Oliver Baumann (30.).