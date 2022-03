Bundesliga : Wolfsburg-Trainer Kohfeldt nach Corona-Test in Quarantäne

Wolfsburg-Trainer Kohfeldt nach Corona-Test in Quarantäne

Wolfsburg Trainer Florian Kohfeldt vom VfL Wolfsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Fußball-Bundesligist bekannt.

Nach einem Corona-Fall in der Familie hatte sich der 39-Jährige umgehend in Quarantäne begeben und selbst getestet. Ein PCR-Test am Montag habe dann das positive Ergebnis bestätigt, teilten die Wolfsburger mit.