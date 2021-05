Bundesliga : Wolfsburg-Trainer Glasner: Party statt Zukunftsplanung

Leipzig Die Frage zu seiner Zukunft beantwortete Oliver Glasner entweder ausweichend oder gar nicht. Dem Wolfsburger Trainer war nach dem Erreichen der Champions League wichtiger, den Erfolg zu feiern.

Nachdem das Comeback des VfL Wolfsburg in der Champions League perfekt war, wurde selbst der sonst so bieder wirkende Oliver Glasner zum Feierbiest.

„Wir werden eine richtig heftige Party feiern“, sagte der VfL-Trainer nach dem 2:2 bei RB Leipzig und garantierte seiner Mannschaft vorab, den Rausch richtig ausschlafen zu können: „Wir gehen am Montag auf keinen Fall auf den Platz.“ Eine Zigarre auf die vollbrachte Leistung lehnte der 46-Jährige zwar ab, dafür sollte das Bier im Quarantäne-Hotel fließen.

Durch den Punktgewinn beim neuen Vizemeister Leipzig ist Wolfsburg nicht mehr von einem der ersten vier Plätze der Bundesliga zu verdrängen - Rang drei oder vier wird es am Ende sein. Nach 2009/10 und 2015/16 spielt der VfL in der kommenden Spielzeit zum dritten Mal auf Europas schillerndster Fußball-Bühne. Vor fünf Jahren scheiterte man erst im Viertelfinale am späteren Sieger Real Madrid.