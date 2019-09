Testspiele : Wolfsburg remis gegen HSV - Werder besiegt Hannover 96

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg trennt sich im Testspiel vom Hamburger SV mit einem Unentschieden, Werder Bremen gewinnt beim Erstliga-Absteiger Hannover 96.

HSV-Neuzugang Martin Harnik von Werder Bremen erzielte in der 88. Minute den späten Ausgleich zum 1:1 (0:0)-Endstand beim Testspiel in Wolfsburg. Der Fußball-Bundesligist war gegen den Zweitliga-Tabellenführer zuvor in der 61. Minute durch ein Tor von Marcel Tisserand in Führung gegangen.