Bundesliga Wolfsburg in der Krise: „Da gibt's nichts schönzureden“

„Wenn man so viele Fehler macht, wird man in der Bundesliga kein Spiel gewinnen“, sagte der 52-Jährige. Nach gutem Saisonstart sind die Niedersachsen in eine veritable Krise gerutscht. Nur einen Zähler holte der VfL aus den vergangenen fünf Bundesligaspielen. Der Auftritt in Gladbach am Freitagabend ist der vorläufige Tiefpunkt der Entwicklung.