Bundesliga Wohlgemuth: Kein Bayern-Interesse an Sebastian Hoeneß

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart hat ein angebliches Interesse an Trainer Sebastian Hoeneß durch Bayern München dementiert. „Nicht, dass ich wüsste“, sagte der 44-Jährige am Samstag im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Der VfB hatte am Freitag bekanntgegeben, dass Hoeneß seinen Vertrag in Stuttgart bis zum 30. Juni 2027 verlängert hat. Sein ursprüngliches Arbeitspapier war bis zum 30. Juni 2025 datiert.