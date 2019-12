Spott und Kritik für Schalkes Torwart : Nübels Kung-Fu-Tritt schlägt Wellen

Gelsenkirchen Kritik und Spott für Schalkes Torhüter, lange Sperre droht. Gacinovic versöhnlich.

Die einen fühlten sich an Toni Schumachers Rambo-Attacke gegen Patrick Battiston bei der Fußball-WM 1982 erinnert, die anderen dachten an Tim Wieses Kung-Fu-Tritt gegen Ivica Olic: Zum Spott in den sozialen Medien gesellte sich nach dem üblen Tritt gegen Frankfurts Mijat Gacinovic aber auch deutliche Kritik von Medien und Experten an Schalke-Torhüter Alexander Nübel.