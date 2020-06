Frage und Antwort : Wo Bundesliga-Spiele live und Höhepunkte übertragen werden

Berlin Weniger Geld für die Clubs, Änderungen für die Fans: Die Auktion der Medienrechte der Fußball-Bundesliga bringt einige Überraschungen. Auch ab 2021 sind weiterhin die meisten Spiele beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Ein Sender gibt sein Bundesliga-Comeback.

„Wir haben bei der Bundesligavergabe unsere Ziele erreicht, das Herz der Bundesliga schlägt nach wie vor bei Sky“, sagte Sky-Boss Devesh Raj der Deutschen Presse-Agentur. DAZN konnte hingegen sein Angebot von 40 auf 106 Erstliga-Partien live ausbauen. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt die Erstliga-Partien am Freitag und am Sonntag.

Die öffentlich-rechtlichen Sender haben ihre wichtigen Highlight-Rechte behalten - und zum Teil sogar ausgebaut. Die ARD berichtet weiterhin in der „Sportschau“ am Samstag über die Spiele vom Nachmittag und die Freitagspartie sowie am Sonntagabend im Ersten und in den 3. Programmen über die Spiele des Tages. Das ZDF darf - neben den 15.30-Uhr-Spielen - als erster Sender im „Aktuellen Sportstudio“ Bilder vom Samstagabendspiel im Free-TV anbieten. Auch Sport1 darf weiterhin am Sonntagmorgen Zusammenfassungen zeigen.