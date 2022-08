TV-Übertragung : Wo am Wochenende die Fußball-Bundesliga im TV zu sehen ist

An einer Fernsehkamera am Spielfeldrand ist die Aufschrift «Bundesliga» angebracht. Foto: Uwe Anspach/dpa

Berlin Das erste Spiel der Bundesliga-Saison ist kostenfrei zu sehen. Sat.1 darf drei Partien im frei empfangbaren Fernsehen zeigen und überträgt an diesem Freitag das Duell Eintracht Frankfurt gegen Bayern München (20.30 Uhr).

Das größte Angebot ohne Zusatzkosten gibt es am Wochenende bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern. Die ARD präsentiert in der „Sportschau“ am Samstag die Zusammenfassungen der Spiele vom Nachmittag und der Freitagspartie. Das Erste berichtet zudem am Sonntagabend im Ersten und in den 3. Programmen über die Spiele des Tages. Das ZDF hat im „Aktuellen Sportstudio“ am Samstagabend die Höhepunkte der 15.30-Uhr-Begegnungen und des späten Top-Spiels Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen im Programm.