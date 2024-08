Fußball-Bundesliga Wirtz sicher: Bayer profitiert von Nationalmannschaft

Bei der EM im eigenen Land scheiterte Wirtz mit der DFB-Elf im Viertelfinale an Spanien. Die Verarbeitung nahm laut Wirtz „Tage und Wochen“ in Anspruch. „Spanien hat das Turnier am Ende verdient gewonnen. Aber es war schon sehr traurig“, sagte Wirtz. „Wenn wir da jetzt ohne große Chancen rausgeflogen wären, dann wäre es noch enttäuschender gewesen. Deswegen können wir trotzdem stolz sein, auf das, was wir bei dem Turnier gemacht haben, glaube ich.“