Bayer Leverkusen Wirtz knüpft Zukunft nicht an die von Coach Alonso

Natürlich hoffe man auf einen Verbleib des Spaniers, sagte Bayer-Torhüter Hradecky nach der 1:4-Niederlage mit Finnlands Nationalmannschaft in den EM-Playoffs gegen Wales zu englischen Medien. Er erklärte aber auch: „Niemand wäre wütend oder würde etwas einwenden, wenn er die Bundesliga gewinnt und sich für einen anderen Weg entscheidet.“ Alonso fühle sich sichtlich wohl in Leverkusen, sagte Hradecky. Der 42-Jährige habe aber viel zu bedenken und wisse letztlich nur selbst, was für ihn am besten sei.