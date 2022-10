Streit eskaliert : Windhorsts Hertha-Anteile: Schwierige Käufersuche steht an

Berlin- Es ist die nächste Eskalationsstufe. Investor Lars Windhorst will raus bei Hertha BSC. Eine schnelle Lösung dürfte es nicht geben.

Ohne atmosphärische Störungen war die Beziehung fast nie, nun scheint sie zu zerbrechen: Investor Lars Windhorst will sein Engagement bei Hertha BSC beenden. Nach einem Streit bietet er dem Club den Rückkauf seiner Mehrheitsanteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA an - für den ursprünglichen Kaufpreis von 374 Millionen Euro. Wie könnte es nun weitergehen?