Transfermarkt : Wildes Gerücht im Sommerloch: Flirtet Bayern mit Ronaldo?

Madrid/München Ein abenteuerlich klingendes Gerücht aus Spanien elektrisiert die Transferbörse. Die Bayern sollen mit Cristiano Ronaldo anbandeln, will ein Sportblatt wissen. Macht das wirklich Sinn?

Mitten ins Fußball-Sommerloch schickte Cristiano Ronaldo Liebesgrüße aus dem Mallorca-Urlaub. An einem rustikalen Holztisch zeigte sich der Superstar mit Partnerin Georgina Rodriguez und vier Kindern ganz entspannt unter Palmen beim Essen.

Ronaldo-Gerücht sorgt für Gesprächsstoff

Angeblich, so will es das Blatt erfahren haben, sollen die Bayern ihren abwanderungswilligen Torjäger Robert Lewandowski durch die Fußball-Ikone Ronaldo ersetzen wollen. Ein 37-Jähriger für einen bald 34-Jährigen? Sollte der polnische Weltfußballer seinen Wunschwechsel zum FC Barcelona doch noch bis spätestens 1. September vollziehen dürfen, hätte der deutsche Meister eine Vakanz in der Sturmmitte.