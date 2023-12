14. Spieltag Wildes 3:1 im Aufsteiger-Duell: Heidenheim schlägt Darmstadt

Immer wieder leisteten sich die Heidenheimer sowohl in der Defensive als auch in der Vorwärtsbewegung Missverständnisse. So entschied sich Schöppner für einen Pass, statt selbst abzuschließen, und wenig später spielte Torhüter Müller einen Ball direkt in die Füße von Vilhelmsson. Der Schwede fand jedoch keinen Mitspieler.