4. Spieltag : Wieder kein Sieg für Frankfurt - Remis gegen Stuttgart

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga.

Filip Kostic, der vor zwei Wochen mit seinem Wechsel-Wunsch noch für Wirbel gesorgt hatte, brachte die Eintracht in der 79. Minute in Führung. Doch Omar Marmoush gelang in der Schlussphase der Ausgleich (88.), obwohl die Stuttgarter nach einer Roten Karte für Waldemar Anton (82.) zu der Zeit in Unterzahl agierten.