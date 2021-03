Trainerfrage und Perspektive : Wie geht es bei Schalke 04 nun weiter?

Der FC Schalke 04 gibt beim Sturzflug in die 2. Liga ein Bild des Grauens ab. Foto: Fabian Strauch/dpa

Gelsenkirchen Schalke 04 rast in Richtung 2. Liga. Daran besteht auch im Aufsichtsrat kein Zweifel mehr. Der ebnete mit mehreren Trennungen den Weg für einen personellen Neuanfang. Viele Fragen sind offen.

Am Montag soll wieder trainiert werden. Da noch kein Gross-Nachfolger gefunden ist, leiten die Athletik-Trainer die Einheit.

Die wohl drängendste Personalfrage. Schließlich gibt es schon am Freitag die wohl letzte Chance auf ein Happy End im Abstiegskampf, wenn der FSV Mainz zum Kellerduell anreist. Angesichts der knappen Zeit scheint eine Interimslösung mit Mike Büskens naheliegend, der in ähnlicher Funktion schon zweimal ausgeholfen hatte. Dieser Wunsch soll aus der Mannschaft kommen. Dem Vernehmen nach ist der 52 Jahre alte einstige Profi von dieser Idee jedoch nicht besonders begeistert. Zudem soll der Düsseldorfer an der Kaderplanung für die kommende Saison mitarbeiten. Gut möglich, dass der Verein gleich eine längerfristige Lösung anstrebt. Die Aussage von Aufsichtsratschef Jens Buchta deutet darauf hin: „Die sportliche Situation ist eindeutig, deshalb müssen wir bei jeder noch zu treffenden Personalentscheidung auch über die Saison hinausdenken.“