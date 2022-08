1. Spieltag : „Wie eine Niederlage“: RB verpasst Sieg und erwartet Werner

Stuttgart RB Leipzig lässt zum Start der neuen Saison viel vermissen. Die gezeigte Leistung ist nicht nach dem Geschmack von Trainer Tedesco. Timo Werner könnte bald wieder eine zusätzliche Option sein.

Domenico Tedesco trommelte seine Spieler noch auf dem Rasen zusammen und hielt eine Ansprache. Nach dem Stotter-Start in die neue Bundesligasaison dürfte der Trainer von RB Leipzig aufbauende, aber auch kritische Worte gewählt haben.

„Wir haben die Tore nicht gemacht“, sagte Tedesco nach dem enttäuschenden 1:1 (1:1) zum Auftakt am Sonntag beim VfB Stuttgart bei DAZN: „Das lag ein bisschen an uns, aber auch am gegnerischen Torhüter. Wir müssen damit leben.“