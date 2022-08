RB Leipzig : Werner zurück: „Nicht als Messias, sondern als Timo Werner“

Fußball-Nationalspieler Timo Werner kommt am Steigenberger Hotel in Leipzig an. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Leipzig Rückkehrer Timo Werner sieht sich nicht als neuer Heilsbringer bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig.

„Die Fans haben mich in den harten Zeiten, die es auch in Leipzig gab, immer unterstützt. Deswegen freue ich mich, wieder vor ihnen spielen zu dürfen - aber nicht als Messias, sondern als Timo Werner“, sagte der 26 Jahre alte Nationalspieler bei seiner Vorstellung am Mittwoch.

Werner will „endlich wieder Fußball spielen“

Bei seinem Herzensclub, für den er schon von 2016 bis 2020 höchst erfolgreich auf Torejagd gegangen war, will Werner „endlich wieder Fußball spielen“ - auch, um seine WM-Chancen nicht zu gefährden. „Man hat in diesem Jahr eine WM, das kommt in einer Spielerkarriere nicht zu oft vor. Da will man sich optimal drauf vorbereiten“, sagte der Angreifer: „Für mich war relativ schnell klar, dass Leipzig in der Phase, in der ich mich befinde, ein sehr guter Schritt ist.“