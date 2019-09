Vorwürfe gegen Toni Schumacher : Wolf ist neuer Präsident in Köln, Schumacher wohl raus

Wolf ist neuer Präsident in Köln, Schumacher wohl raus

Köln Mitgliederversammlung des FC mit großen Emotionen.

Der 1. FC Köln hat mit Werner Wolf einen neuen Präsidenten. Dabei lieferte die Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln am Sonntag bis in den Abend rund sechseinhalb Stunden große Emotionen. So sprach der sichtlich geschockte Ex-Nationaltorwart Toni Schumacher von „Unterstellungen der frechsten Sorte“.