4. Spieltag : Werner kränkelt, Leipzig feiert: RB mit erstem Saison-Sieg

Leipzig RB Leipzig hat endlich sein erstes Spiel gewonnen. Und brauchte dafür gut eine Stunde lang nicht mal die Hilfe von Timo Werner. Dafür erlebte Benjamin Henrichs einen frustrierenden Nachmittag.

Mit dem kränkelnden Timo Werner als Edeljoker hat RB Leipzig seinen ersten Saisonsieg gefeiert und Trainer Domenico Tedesco ruhige Tage beschert. Der Pokalsieger bezwang am Samstag den in der Fußball-Bundesliga weiterhin sieglosen VfL Wolfsburg 2:0 (1:0).

Vor 41.243 Fans erzielte Christopher Nkunku (5./90.) erst per Handelfmeter und dann nach Pass von Werner beide Tore. Im Sieglos-Gipfel war der Druck auf die Trainer unterschiedlich verteilt. Zwar brachten sowohl Tedesco als auch Niko Kovac in den ersten drei Spielen nur zwei Unentschieden und eine Niederlage zustande. Doch während man Kovac in Wolfsburg durchaus Zeit einräumt, muss Tedesco für das große Ziel Champions League von Beginn an liefern.