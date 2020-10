Bremer Torjäger : Werders Lebensversicherung: Füllkrug trifft auch in Freiburg

Freiburg/Bremen Der Saisonstart ist Werder Bremen spätestens mit dem 1:1 in Freiburg gelungen. Großen Anteil daran hat Torjäger Niclas Füllkrug. Werder weiß aus bitterer Erfahrung, wie sehr man auf ihn angewiesen ist.

Was wäre Werder Bremen ohne Niclas Füllkrug? Wie düster eine Saison ohne den 27-Jährigen verlaufen kann, haben die Norddeutschen in der vergangenen Spielzeit erlebt.

Der Coach warnt vor zu hohen Erwartungen an seinen Angreifer. Gleichzeitig kennt auch er Füllkrugs starke Quote. Auch dank ihm hat Werder nun bereits sieben Punkte gesammelt. Vor gut einem Jahr waren es zwar immerhin auch sechs nach vier Spielen. Doch dann zog sich Füllkrug einen Kreuzbandriss zu und Werders Unheil nahm seinen Lauf. Erst in der Relegation wurde mit dem wiedergenesenen Füllkrug der Abstieg verhindert. Mit dem gelungenen Saisonstart unterstreicht er nun seinen Wert für die Mannschaft. „Er arbeitet enorm viel“, sagte Kohfeldt. „Er strahlt viel Torgefahr aus in der Box.“ Außerdem sei Füllkrug „für uns auch im Konter“ sehr wichtig.