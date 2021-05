Nach Abstieg : Werders Baumann: „Ich stelle mich der Verantwortung“

Bremen Der erste Abstieg seit 41 Jahren trifft Werder Bremen bis ins Mark. Auch Sport-Geschäftsführer Frank Baumann steht in der Kritik. Der Ex-Profi will aber weitermachen.

Frank Baumann: Es ist für alle, die mit Werder mitfiebern, ein brutal bitterer Tag. Wir haben es ein paar Mal geschafft, uns zu retten und den Abstieg zu vermeiden. Jetzt hat es uns erwischt und das ist natürlich für einen Traditionsverein und für einen Club, der am längsten in der Bundesliga ist, ein sehr, sehr großer Einschnitt und eine brutale Enttäuschung.

Baumann: Ich bin keiner, der die Schuld bei Anderen sucht. Natürlich gibt es für verschiedene Bereiche Verantwortlichkeiten. Ich kann die Tore auf dem Platz nicht verhindern, ich kann sie auch nicht schießen. Aber trotzdem habe ich natürlich eine Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich. Ich bin dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir aus unseren Möglichkeiten auch das Bestmögliche rausholen. Am Ende muss man sagen, dass wir das nicht geschafft haben. Von daher habe ich natürlich eine Verantwortung für diesen Abstieg. Wer sonst noch verantwortlich ist, das überlasse ich anderen.

Baumann: Ich stelle mich der Verantwortung auch in schwierigen Phasen. Das war auch in den letzten Jahren schon so. Der Abstieg bedeutet einen großen Umbruch, wir brauchen einen neuen Trainer, wir werden einen großen Wandel im Kader haben. Den brauchen wir auch, aber der muss auch auf die wirtschaftlichen Bedingungen und an die veränderten Bedingungen in der Zweiten Liga angepasst werden. Wir brauchen da schnelle Entscheidungen und ich bin bereit, diese Planungen auch umzusetzen.