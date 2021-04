31. Spieltag : Werder wie ein Absteiger - Pohjanpalo-Hattrick bei Union

Berlin Werder Bremen hat im Abstiegskampf überhaupt keine Argumente zu bieten. Ein mutloser Auftritt beim 1. FC Union Berlin verschärft die Abstiegssorgen.

Oh weh, Werder Bremen. Nach dem 1:3 (0:0) durch den Turbo-Hattrick von Joel Pohjanpalo für den 1. FC Union Berlin hat sich die Lage der total ängstlichen Hanseaten mit nun sieben Niederlagen in Serie in der Fußball-Bundesliga massiv verschärft.