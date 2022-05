Bundesliga-Aufsteiger : Werder sucht weiter für „alle Mannschaftsteile“

Bremen Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen sucht nach der Verpflichtung des Innenverteidigers Amos Pieper von Arminia Bielefeld weitere neue Spieler für die nächste Saison.

„Es ist so, dass wir in allen Mannschaftsteilen mit Ausnahme der Torhüterposition aktuell gucken und uns umschauen, welche Möglichkeiten sich für uns ergeben“, sagte Fußball-Trainer Ole Werner am Donnerstag in einer digitalen Medienrunde. „Wir haben ein gewisses Gerüst an Spielern, die den Verein kennen, die die Liga kennen und die auch die Qualität in der Ersten Liga schon nachgewiesen haben. Trotzdem hältst du in allen Mannschaftsteilen nach Verstärkungen Ausschau, die auch Verstärkungen sind. Insofern haben wir schon ein bisschen Arbeit vor uns.“