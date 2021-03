Bundesliga : Werder-Profi Bittencourt kann sich Köln-Rückkehr vorstellen

Köln/Bremen Fußball-Profi Leonardo Bittencourt von Werder Bremen hängt noch immer an seinem ehemaligen Club und nächsten Gegner 1. FC Köln.

„Ich habe bei Werder einen Vertrag, aber natürlich kann ich mir vorstellen, noch mal für den FC zu spielen. Köln ist für meine Familie und mich zur Heimat geworden. Wir haben ein Haus in Köln, meine Eltern leben ebenfalls in der Stadt. Ich bin jetzt 27 Jahre alt, da kann noch viel passieren“, sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview des „Kölner Stadt-Anzeigers“.