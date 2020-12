Oberschenkelprobleme : Werder ohne Selke zur „formstärksten Bundesliga-Mannschaft

Bremen Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im Spiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Stürmer Davie Selke verzichten.

Neben Selke fehlen den Hanseaten am Samstag zudem mit Niclas Füllkrug und Milot Rashica weitere Offensivkräfte. „Wir fahren trotzdem nach Leipzig mit dem Ziel zu punkten und am besten zu gewinnen“, betonte Kohfeldt. In seinen Angriff mit den eher unerfahrenen Josh Sargent (20 Jahre), Tahith Chong (21) und Nick Woltemade (18) habe er dennoch das „vollste Vertrauen“. „Wir werden eine gute Idee in Leipzig haben“, sagte der Bremer Coach.