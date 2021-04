27. Spieltag : Werder hadert mit Niederlage beim VfB

Stuttgart Noch beträgt der Vorsprung von Werder Bremen auf Relegationsrang 16 komfortable sieben Punkte. Doch die nächsten Aufgaben für die Bremer haben es in sich. Der VfB dagegen kann nach oben schauen.

Trainer Pellegrino Matarazzo wollte davon jedoch nichts wissen. „Wir sind bisher gut damit gefahren, auf unsere Leistung zu schauen und es Spieltag für Spieltag anzugehen“, sagte er. Der 43-Jährige gab seinem Team am Montag frei, um ein „bisschen Osterruhe“ zu genießen. Auch Sportdirektor Sven Mislintat sagte zu den Europa-Chancen: „Träumen hilft uns nicht.“ Die 39 bislang gesammelten Punkte fühlten sich „gut“ an: „Wir sind nur noch einen Punkt vom Saisonziel 40 entfernt.“

Bei den Bremern dürfte vor allem der Blick auf das anstehende Programm in der Fußball-Bundesliga die Sorgen wachsen. Nach dem Nachhol-Viertelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch bei Jahn Regensburg heißen die hohen Hürden in der Liga RB Leipzig und Borussia Dortmund. „Die nächsten beiden Spiele sind mit Sicherheit nicht einfach. Aber es ist auch nicht ausweglos, zu gewinnen“, sagte Kohfeldt dazu.

Lange hatte es zwischen beiden Teams nach einem 0:0 ausgesehen. Das Fehlen diverser Offensivkräfte und Vollstrecker machte sich auf beiden Seiten bemerkbar. Doch kurz vor Schluss bugsierte Augustinsson den Ball in Bedrängnis und aus kurzer Distanz aber noch ins eigene Netz. Es war bereits das dritte Bremer Eigentor in dieser Saison - nur der Tabellenletzte Schalke (5) hat mehr. „Durch so ein Gegentor zu verlieren, ist extrem bitter“, sagte Eggestein, der die „bislang unnötigste Niederlage in dieser Saison“ sah.