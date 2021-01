Transfermarkt : Werder geht von Rashica-Verbleib aus

Bremen Der SV Werder Bremen geht von einem Verbleib von Offensivspieler Milot Rashica aus.

Trainer Florian Kohfeldt geht jedoch davon aus, dass Rashica sowohl am Samstag gegen den FC Schalke 04 als auch am 2. Februar im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth mit von der Partie sein wird. „Für mich gibt es aktuell keine Anzeichen dafür, dass er am Dienstag nicht in der Startelf stehen wird“, erklärte der Bremer Coach.