Bundesliga : Werder-Doku zeigt Streit zwischen Füllkrug und Fritz

Bremen Mittlerweile verstehen sich Niclas Füllkrug und Profifußball-Leiter Clemens Fritz wieder besser: Das war nicht immer der Fall. In der vergangenen Hinrunde gerieten beide heftig aneinander.

Der Streit zwischen Angreifer Niclas Füllkrug und Profifußball-Leiter Clemens Fritz von Werder Bremen in der abgelaufenen Saison ist noch einmal in den Fokus geraten.

Die Auseinandersetzung nach dem 0:3 in der Hinrunde bei Darmstadt 98 hat der damalige Fußball-Zweitligist in der DAZN-Dokumentation „Ein Jahr Zweite Liga“ detailliert thematisiert. „Was du der Mannschaft für eine Scheiße antust“, wütete Fritz in Richtung Füllkrug, der damals in einem Leistungstief steckte.Der Angreifer hatte die Mannschaft im Kabinentrakt scharf kritisiert und musste sogar zurückgehalten werden. Fritz warf der Offensivkraft vor, dem Team zu schaden. Laut dem Profifußball-Leiter sei zuvor ein Satz gefallen, den er so nicht hätte stehen lassen können.