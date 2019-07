Bremer Personalnot : Werder-Coach Kohfeldt auf Spielersuche

Bremen Werder Bremen möchte für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga noch mindestens einen Außenverteidiger und einen defensiven Mittelfeldspieler holen.

Das bestätigte Trainer Florian Kohfeldt am Wochenende nach dem Ende des zehntägigen Trainingslagers im österreichischen Zell am Ziller. „Wo wir jemanden holen müssen, der sofort spielen kann, ist in der Abwehr“, sagte der Werder-Coach gegenüber Bremer Journalisten. „Wir suchen jemanden, der weitestgehend beide Seiten spielen kann.“