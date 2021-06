Transfers : Werder Bremen verpflichtet Nicolai Rapp von Union Berlin

Nicolai Rapp war in den vergangenen anderthalb Jahren an Darmstadt 98 verliehen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Bremen Zweitliga-Absteiger Werder Bremen hat Nicolai Rapp von Fußball-Bundesligist Union Berlin verpflichtet.

Der Defensivspieler, der in den vergangenen anderthalb Jahren an Darmstadt 98 verliehen gewesen war und dort mit dem neuen Werder-Trainer Markus Anfang zusammengearbeitet hat, ist nach Anthony Jung der zweite Neuzugang der Norddeutschen für die kommende Spielzeit. Wie lange Rapps Vertrag gilt, teilten die Bremer am Donnerstag nicht mit.