Saisonvorbereitung : Werder Bremen verliert Test gegen Besiktas Istanbul

Innsbruck Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen hat im dritten Vorbereitungs-Testspiel die zweite Niederlage kassiert. Die Hanseaten verloren im österreichischen Innsbruck gegen den türkischen Fußball-Club Besiktas Istanbul mit 1:2 (0:0).

Das Match fand im Rahmen des Trainingslagers im Zillertal statt. Bis zum Sonntag bereitet sich der Bundesliga-Rückkehrer in Österreich auf die kommende Saison vor. Das nächste Testspiel steigt am kommenden Samstag in Lohne gegen den niederländischen Erstligisten FC Twente. Im ersten Pflichtspiel gastiert Werder in drei Wochen im DFB-Pokal beim Regionalligisten Energie Cottbus.