Transfers Werder Bremen leiht Stürmer Burke an Birmingham City aus

Bremen · Fußball-Bundesligist Werder Bremen leiht den schottischen Stürmer Oliver Burke für eine Saison an den englischen Zweitliga-Club Birmingham City aus. Das gaben die Bremer in der Nacht kurz nach dem Ende der Transferfrist in England bekannt.

02.09.2023, 01:06 Uhr

Oliver Burke (M) wechselt von Bremen zu Birmingham City. Foto: Federico Gambarini/dpa

„Oliver hatte uns gegenüber den Wunsch geäußert, sich erneut ausleihen zu lassen, um auf mehr Einsatzzeit zu kommen. Die konnten wir bei uns nicht garantieren“, sagte Werders Profifußball-Leiter Clemens Fritz. Der 26 Jahre alte Burke spielte bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Millwall. © dpa-infocom, dpa:230902-99-46621/2

