Bundesliga „Weniger sexy, mehr Erfolg“: Terzic sieht BVB auf gutem Weg

Mit seinem Treffer in der 67. Minute verhinderte Brandt, dass die Borussia für ihren Chancenwucher bestraft wurde. „Er macht sich Woche für Woche für uns wichtiger. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Seite Stimme wird immer wichtiger. Wir halten große Stücke auf ihn in der Zukunft. So darf er gerne weitermachen“, schwärmte Terzic.